Rohtak News: आरोपी बोला शराब के नशे में था पत्नी के बहस करने पर की हत्या

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पुलिस प्रवक्ता रविंद्र सिंह ने बताया कि गांव रहमाणा निवासी सुमेर ने शनिवार को मोहाना थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 15-20 दिन पहले धान में स्प्रे के काम के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले नरेश मांझी, उसकी पत्नी राजवंती (32) अपने दो बच्चे के साथ उनके खेत में आए थे।वह सिटावली रोड स्थित खेत में बने कमरे में रह रहे थे। उन्होंने कई बार नरेश को शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करते देख था। राजवंती ने भी उन्हें कहा था कि नरेश पैसों को लेकर उसके साथ विवाद करता रहता है।शनिवार सुबह उन्हें सूचना मिली थी कि कमरे के पीछे धान के खेत में राजवंती का शव पड़ा था। उनके सिर, चेहरे, पेट के पास चोट के निशान थे। सुमेर ने नरेश पर हत्या का शक जताया था।आरोपी ने शुरुआती पूछताछ में शराब के नशे में होने व पत्नी के उस दौरान बहस करने के चलते वारदात को अंजाम देना कबूल किया है।