बच्चे को माता का दूध पिलाएं : प्रीति
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Mon, 28 Sep 2026 09:12 PM IST
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सांपला। गांधरा गांव में सोमवार को आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग सुपरवाइजर प्रीति की अध्यक्षता में किया गया। सरपंच योगेश कुमार भी पहुंचे। गर्भवती को संतुलित आहार के लिए प्रेरित किया गया। बच्चे को माता का दूध पिलाएं और उम्र के हिसाब से पौष्टिक आहार खिलाएं। पाकस्मा में भी सुपरवाइजर प्रियंका ने महिलाओं को पौष्टिक आहार के लिए जागरूक किया। कार्यक्रम में आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व बच्चों को भी शामिल किया गया। संवाद
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