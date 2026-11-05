Rohtak News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Thu, 05 Nov 2026 04:06 AM IST
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कथा
गौकर्ण तीर्थ: कार्तिक मास की कथा व आरती शाम 6:30 बजे।
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शिविर
लघु सचिवालय : प्रशासन की ओर से समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
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मेला
सुखपुरा चौक : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में दिवाली मेला सुबह 10 बजे।
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बैठक
नगर पालिका कार्यालय : नगर पालिका सांपला के उप प्रधान के चुनाव के संबंध में बैठक पूर्वाह्न 11 बजे।
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मॉडल टाउन : राजीव गांधी विद्युत भवन में उपभोक्ता फोरम की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे।
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विज्ञापन
गौकर्ण तीर्थ: कार्तिक मास की कथा व आरती शाम 6:30 बजे।
शिविर
लघु सचिवालय : प्रशासन की ओर से समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
मेला
सुखपुरा चौक : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में दिवाली मेला सुबह 10 बजे।
बैठक
नगर पालिका कार्यालय : नगर पालिका सांपला के उप प्रधान के चुनाव के संबंध में बैठक पूर्वाह्न 11 बजे।
मॉडल टाउन : राजीव गांधी विद्युत भवन में उपभोक्ता फोरम की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे।