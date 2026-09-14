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Rohtak News: समचाना में 26, 27 को होंगे खेल

Mon, 14 Sep 2026 02:40 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:40 AM IST
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Sports events to be held in Samchana on the 26th and 27th.

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रोहतक। समचाना में बैठक में भगत सिंह जयंती मनाने का फैसला लिया गया। इस अवसर पर 26 और 27 सितंबर को गांव में महिला और पुरुषों के लिए खेलों का आयोजन किया जाएगा। समिति के प्रधान रणधीर कटारिया ने बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भगत सिंह के विचारों को आत्मसात करना चाहिए। बैठक में भगत सिंह विचार समिति के संरक्षक रविंद्र सुहाग उपस्थित रहे। ओम कुमार, पंचायत सदस्य रामेश्वर, सरपंच पंडित बलबीर सिंह और पंडित रामहेर जैसे प्रमुख लोग मौजूद थे।
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