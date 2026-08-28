Rohtak News: भाइयों की कलाई पर राखी बांध बहनों ने लिया रक्षा का संकल्प

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रोहतक। भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन (रक्षा सूत्र) का पर्व शुक्रवार को जिला भर में हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। बहनों ने थाली सजाकर शुभ मुहूर्त में भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और मुंह मीठा कराकर उनकी लंबी उम्र व सुख-समृद्धि की कामना की। भाइयों ने भी बहनों को उपहार दिए और हर परिस्थिति में उनकी रक्षा करने का संकल्प लिया।राखी, मिठाई और उपहारों की दुकानों पर सुबह से ही खरीदारों की भीड़ देखने को मिली। यह सिलसिला शाम तक चलता रहा। शहर के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक संगठनों ने रक्षाबंधन पर्व धूमधाम के साथ मनाया।बाबा लक्ष्मणपुरी डेरे में मनाया पर्वगोकर्ण तीर्थ स्थित बाबा लक्ष्मणपुरी डेरे में रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं का डेरे में आना आरंभ हो गया और उन्होंने उपाचार्य महामंडलेश्वर बाबा कपिलपुरी को राखी बांधी और खुशहाली की कामना करते हुए आशीर्वाद लिया। यहां श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शाम तक चलता रहा।बच्चों ने कर्णपुरी काे बांधी राखीसर्कुलर रोड स्थित बाबा बालकपुरी डेरे में बाबा कर्णपुरी को राखी बांधकर हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनाया। उन्होंने बच्चों को उपहार व आशीर्वाद देकर उनका मान बढ़ाया। सुबह के समय डेरे में काफी संख्या में बच्चों ने पहुंचकर बाबा को राखी बांधी।भक्तों को राखी बांधकर दिया आशीर्वादमाता दरवाजा स्थित संकट मोचन मंदिर में रक्षा बंधन पर्व धूमधाम मनाया। साध्वी मानेश्वरी देवी ने श्रद्धा व भक्तिभाव से भक्तों की कलाई पर राखी बांधकर व तिलक लगाकर उन्हें सुख-समृद्धि व दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। पंडित अशोक शर्मा ने प्रसाद वितरित किया। यह जानकारी सचिव गुलशन भाटिया ने दी।जेल में 1185 बहनों ने भाइयों को बांधा रक्षासूत्रजिला जेल में 1185 बहनों ने बंदियों को रक्षासूत्र बांधा व तिलक लगाकर पर्व मनाया। जिनकी बहन नहीं आई उनको भी राखी बांधी गई। पर्व की गरिमा एवं अनुशासन का विशेष ध्यान रखा गया। इसका उद्देश्य बंदियों में भाई-बहन के पवित्र रिश्ते, प्रेम, स्नेह एवं सामाजिक मूल्यों की भावना को बनाए रखना रहा। इस दौरान जेल पर जेल अधीक्षक राय साहब, उप अधीक्षक प्रशासन प्रदीप कुमार, उप अधीक्षक सुरक्षा चरण सिंह, उप अधीक्षक अंकित मलिक आदि मौजूद रहे।कांग्रेस भवन में मनाया पर्वकांग्रेस कार्यकर्ता हेमंत बख्शी ने कांग्रेस भवन में बहनों के साथ रक्षाबंधन पर्व मनाया। इस अवसर पर बहनों ने हेमंत की कलाई पर राखी बांधकर उन्हें तरक्की, उन्नति, सुख-समृद्धि एवं दीर्घायु का आशीर्वाद दिया।