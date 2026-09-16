रोहतक में सनसनी: निडाना गांव में रुपये के लेनदेन में युवक की पीट-पीटकर हत्या, 10 दिन में चौथी वारदात
माई सिटी रिपोर्टर, रोहतक (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Wed, 16 Sep 2026 10:31 AM IST
सार
रोहतक में बेलगाम होते बदमाशों और आपराधिक घटनाओं का आलम यह है कि पिछले महज 10 दिनों के भीतर जिले में हत्या की यह चौथी बड़ी वारदात सामने आई है।
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विस्तार
रोहतक के निडाना गांव में रुपये के लेनदेन के विवाद में एक युवक की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद इलाके में भारी तनाव और दहशत का माहौल है।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, विवाद पैसे के लेनदेन को लेकर शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोपियों ने युवक को लाठी-डंडों से इतना पीटा कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है।
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10 दिनों में चौथी हत्या से दहशत
रोहतक में बेलगाम होते बदमाशों और आपराधिक घटनाओं का आलम यह है कि पिछले महज 10 दिनों के भीतर जिले में हत्या की यह चौथी बड़ी वारदात सामने आई है। लगातार हो रहे मर्डर्स के कारण आम जनता में भारी रोष और असुरक्षा का माहौल बन गया है।
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