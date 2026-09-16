Rohtak News: पंजीकरण के फेर में फंसी रोड स्वीपिंग मशीन

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नगर परिषद ने सड़कों से धूल, मिट्टी और अन्य गंदगी हटाने के लिए रोड स्वीपिंग मशीन खरीदी थी। उम्मीद थी कि मशीन के संचालन से मुख्य सड़कों की सफाई व्यवस्था में सुधार आएगा और सफाई कर्मचारियों पर भी काम का दबाव कम होगा। लेकिन पंजीकरण नहीं होने के कारण मशीन का संचालन शुरू नहीं हो सका है। विज्ञापन



नगर परिषद के सफाई निरीक्षक सुनील हुड्डा ने बताया कि रोड स्वीपिंग मशीन का अभी तक पंजीकरण नहीं हो पाया है। पंजीकरण होने के बाद ही मशीन को सफाई कार्य में इस्तेमाल किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद मशीन को शहर की सड़कों की सफाई के लिए लगाया जाएगा। नगर परिषद ने सड़कों से धूल, मिट्टी और अन्य गंदगी हटाने के लिए रोड स्वीपिंग मशीन खरीदी थी। उम्मीद थी कि मशीन के संचालन से मुख्य सड़कों की सफाई व्यवस्था में सुधार आएगा और सफाई कर्मचारियों पर भी काम का दबाव कम होगा। लेकिन पंजीकरण नहीं होने के कारण मशीन का संचालन शुरू नहीं हो सका है।नगर परिषद के सफाई निरीक्षक सुनील हुड्डा ने बताया कि रोड स्वीपिंग मशीन का अभी तक पंजीकरण नहीं हो पाया है। पंजीकरण होने के बाद ही मशीन को सफाई कार्य में इस्तेमाल किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद मशीन को शहर की सड़कों की सफाई के लिए लगाया जाएगा।

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बहादुरगढ़। शहर की सड़कों की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर परिषद की ओर से खरीदी गई रोड स्वीपिंग मशीन पंजीकरण के फेर में फंस गई है। मशीन का अब तक पंजीकरण नहीं हो पाया है, जिसके चलते इसे सड़कों पर सफाई कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसे में मशीन की खरीद के बावजूद शहरवासियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।