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Rohtak News: एसडीएम योगेश सैनी सम्मानित

Tue, 01 Sep 2026 02:02 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:02 AM IST
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SDM Yogesh Saini Honoured
महेंद्रगढ़। डीसीएचबी-2027 सर्वे कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर एसडीएम कार्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। चार्ज अधिकारी एवं तहसीलदार अजय कुमार सैनी तथा सहायक चार्ज अधिकारी राजेश शर्मा झाड़ली ने एसडीएम योगेश सैनी को सम्मानित किया। अधिकारियों ने बताया कि महेंद्रगढ़ उपमंडल ने डीसीएचबी-2027 सर्वे का कार्य जिले और प्रदेश में सबसे पहले पूरा कर उपलब्धि हासिल की है। एसडीएम योगेश सैनी ने सम्मान के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों का आभार जताते हुए कहा कि यह सफलता पूरी टीम के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। उन्होंने सभी संबंधित कर्मचारियों की निष्ठा, मेहनत और जिम्मेदारी की सराहना की।
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