Rohtak News: सफाई कर्मियों ने मुंडन कराकर जताया रोष, 186 को ड्यूटी पर लौटने का नोटिस

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नगर परिषद ने हड़ताल पर बैठे 186 पालिका रोल सफाई कर्मचारियों को पांच सितंबर तक ड्यूटी पर लौटने का निर्देश दिया है, लेकिन कर्मचारियों ने मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही। हड़ताल के चलते शहर में करीब 400 टन कूड़ा फिर जमा हो गया है।बहादुरगढ़ इकाई प्रधान राजेश बालगुहेर ने कहा कि नोटिस दिए गए हैं, लेकिन कर्मचारी नहीं मानेंगे। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, ठेका प्रथा बंद करने सहित अन्य मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।परिषद ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी:नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय रोहिल्ला ने बताया कि नगर परिषद ने तीन सितंबर को हड़ताली कर्मचारियों को नोटिस जारी कर पांच सितंबर तक ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए थे। कर्मचारियों ने नोटिस लेने से इन्कार कर दिया जिसके बाद उन्हें सूचना पट्ट और हड़ताल स्थल पर चस्पा किया गया। ड्यूटी पर नहीं लौटने पर कानूनी और विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है। कुछ कर्मचारी अन्य कर्मचारियों को काम करने से रोक रहे हैं और सफाई उपकरणों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।इस दौरान जिला प्रधान राजेंद्र तूषामड, इकाई कैशियर मुकेश बालगुहेर, वरिष्ठ उपप्रधान लीला राम, उपप्रधान अजय, महिला उपप्रधान ऊषा देवी, सहसचिव होशियार सिंह दरोगा, इकाई ऑडिटर सुनील, प्रचार सचिव सरोज, जिला ऑडिटर संदीप टॉक, इंद्रमल सहित अन्य सफाई कर्मचारी शामिल रहे।फोटो-55:फोटो-56:फोटो-57: