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Rohtak News: अच्छी बल्लेबाजी के दम पर रोहतक ने जीता फाइनल

Wed, 26 Aug 2026 07:48 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Wed, 26 Aug 2026 07:48 PM IST
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Rohtak won the final on the strength of good batting.
संवाद न्यूज एजेंसी
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रोहतक। अंडर-19 अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में रोहतक ने अच्छी बल्लेबाजी के दम पर ट्रॉफी अपने नाम की। पिच गेंदबाजों के ही पक्ष में रही। इस वजह से मैच में किसी भी तरफ से बड़ा स्कोर देखने को नहीं मिला।

फरीदाबाद ने टॉस जीतकर रोहतक को बल्लेबाजी का मौका दिया। पिच धीमी होने के कारण रोहतक की टीम 49.5 ओवर में 104 रन ही बना सकी। दूसरी पारी में फरीदाबाद की टीम सिर्फ 59 रन ही बना सकी। उनकी टीम 22.4 ओवर में ही सिमट गई। रोहतक की ओर से सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी परीक्षित राठी ने की।
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उन्होंने 92 गेंदों में 43 रन बनाए। उन्हीं की टीम के देवन नांदल ने गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने छह ओवर में 18 रन देकर चार विकेट निकाले।
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