Rohtak News: अंडर- 17 सॉफ्टबॉल में रोहतक बना चैंपियन

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अंडर-17 वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में रोहतक ने हिसार की टीम को 7-4 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबले में रोहतक का सामना फतेहाबाद से हुआ। रोमांचक मुकाबले में रोहतक की टीम ने फतेहाबाद को 3-2 से हराकर खिताब पर कब्जा किया।प्रतियोगिता के दौरान रोहतक की टीम ने दोनों मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया। सेमीफाइनल में चार गोल के अंतर से जीत दर्ज करने के बाद फाइनल में भी टीम ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए एक गोल के अंतर से जीत हासिल की। प्रतियोगिता के समापन समारोह में विजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।