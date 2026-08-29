Rohtak News: स्कूल में राखी मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:38 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:38 AM IST
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झज्जर (वि)। कुलदीप सिंह मेमोरियल पब्लिक स्कूल में रक्षाबंधन के पावन पर्व के उपलक्ष्य में राखी मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रांगण में आयोजित इस प्रतियोगिता में कक्षा तीसरी से बारहवीं तक के विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।
इस तरह की प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य बच्चों को भारतीय संस्कृति और त्योहारों के महत्व से जोड़ना तथा उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर बच्चों ने रंग-बिरंगे धागों, मोतियों, सितारों और पर्यावरण अनुकूल सामग्री से आकर्षक एवं सुंदर राखियां बनाकर भाई-बहन के प्रेम का संदेश दिया।
स्कूल निदेशिका श्रीमती कोमल सांगवान ने सभी प्रतिभागियों की कला की सराहना करते हुए उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं।
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इस तरह की प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य बच्चों को भारतीय संस्कृति और त्योहारों के महत्व से जोड़ना तथा उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर बच्चों ने रंग-बिरंगे धागों, मोतियों, सितारों और पर्यावरण अनुकूल सामग्री से आकर्षक एवं सुंदर राखियां बनाकर भाई-बहन के प्रेम का संदेश दिया।
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स्कूल निदेशिका श्रीमती कोमल सांगवान ने सभी प्रतिभागियों की कला की सराहना करते हुए उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं।