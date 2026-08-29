Rohtak News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Sat, 29 Aug 2026 02:22 AM IST
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मैच :
एमडीयू : राष्ट्रीय खेल दिवस पर अंतर विभाग क्रिकेट मैच सुबह 7 बजे।
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प्रतियोगिता :
सेक्टर-6 : राजीव गांधी खेल स्टेडियम में जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता सुबह 8 बजे।
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हड़ताल :
नगर निगम : नगर पालिका सफाई कर्मचारी संघ की हड़ताल सुबह 9 बजे।
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सराफा भाव : सोना : 1,57,300 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी : 2,48,000 रुपये प्रति किलो
-- -- -- -- -- --
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एमडीयू : राष्ट्रीय खेल दिवस पर अंतर विभाग क्रिकेट मैच सुबह 7 बजे।
प्रतियोगिता :
सेक्टर-6 : राजीव गांधी खेल स्टेडियम में जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता सुबह 8 बजे।
हड़ताल :
नगर निगम : नगर पालिका सफाई कर्मचारी संघ की हड़ताल सुबह 9 बजे।
सराफा भाव : सोना : 1,57,300 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी : 2,48,000 रुपये प्रति किलो