Rohtak News: प्रधानमंत्री ने युवाओं से किया खेलो इंडिया संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Thu, 27 Aug 2026 07:01 PM IST
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रोहतक। राष्ट्रीय खेल दिवस पर वीरवार को राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय में 'खेलो इंडिया संवाद - खेल की बात पीएम के साथ' कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसे मेरा युवा भारत, युवा कार्यक्रम विभाग और खेल मंत्रालय ने आयोजित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से खेलों में बढ़ती भागीदारी, प्रतिभा पहचान और खेल अवसंरचना पर संवाद किया। उन्होंने 2036 ओलंपिक के लिए भारत की तैयारियों पर भी बात की। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को खेलों और फिटनेस के प्रति प्रेरित करना, प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना और खेल संस्कृति मजबूत करना था। वहीं, पंडित नेकी राम शर्मा राजकीय महाविद्यालय में भी इस संवाद का सामूहिक अवलोकन हुआ। प्राचार्य सुरेंद्र सांगवान ने इसका मार्गदर्शन किया। संवाद
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