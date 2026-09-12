Rohtak News: कई कॉलोनियों में आज बिजली रहेगी बाधित
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:45 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:45 AM IST
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रोहतक। शहर की कई कॉलोनियों में देव कॉलोनी फीडर पर मरम्मत कार्य के चलते शनिवार सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इस दौरान देव कॉलोनी, एमडीयू शॉप और कैंटीन वाली गली की बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।
33 केवी सब स्टेशन आईडीसी-1 का कंडक्टर बदलने का कार्य किया जाएगा। इस दौरान 11 केवी इंडिपेंडेंट की सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, सैनिक कॉलोनी व पी. दास की दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक और 11 केवी आईडीसी फीडर-1 की सुबह 10 से शाम 6 बजे तक बिजली गुल रहेगी। सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक प्रेम नगर, कृपाल नगर, चुन्नी पुरा, सैनी स्कूल रोड और प्रेम नगर चौक की सप्लाई बंद रहेगी।
11 केवी सीआर रोड फीडर पर सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक मरम्मत कार्य के चलते सीआर रोड, गुरुद्वारा, मॉडल टाउन, भरत कॉलोनी, चाणक्यपुरी, तिकोना पार्क व शीला बाईपास की सप्लाई बंद रहेगी।
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सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक जाट भवन मार्केट, शीला बाईपास, कमल कॉलोनी, रामगोपाल कॉलोनी और दिल्ली रोड की सप्लाई बंद रहेगी। 11 केवी पटेल नगर फीडर पर सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक मरम्मत कार्य के चलते कैनाल कॉलोनी, पटेल नगर, ढींगरा कम्युनिटी सेंटर, ओल्ड आईटीआई, लेबर चौक, डीएलएफ कॉलोनी, गांधी कैंप मार्केट, जवाहर नगर और सर्कुलर रोड की सप्लाई बंद रहेगी।
सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक शिवाजी कॉलोनी, टेक नगर, चावला कॉलोनी, काठमंडी, महावीर पार्क, तिकोना पार्क, आजाद नगर और कमला नगर की बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
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33 केवी सब स्टेशन आईडीसी-1 का कंडक्टर बदलने का कार्य किया जाएगा। इस दौरान 11 केवी इंडिपेंडेंट की सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, सैनिक कॉलोनी व पी. दास की दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक और 11 केवी आईडीसी फीडर-1 की सुबह 10 से शाम 6 बजे तक बिजली गुल रहेगी। सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक प्रेम नगर, कृपाल नगर, चुन्नी पुरा, सैनी स्कूल रोड और प्रेम नगर चौक की सप्लाई बंद रहेगी।
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11 केवी सीआर रोड फीडर पर सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक मरम्मत कार्य के चलते सीआर रोड, गुरुद्वारा, मॉडल टाउन, भरत कॉलोनी, चाणक्यपुरी, तिकोना पार्क व शीला बाईपास की सप्लाई बंद रहेगी।
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सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक जाट भवन मार्केट, शीला बाईपास, कमल कॉलोनी, रामगोपाल कॉलोनी और दिल्ली रोड की सप्लाई बंद रहेगी। 11 केवी पटेल नगर फीडर पर सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक मरम्मत कार्य के चलते कैनाल कॉलोनी, पटेल नगर, ढींगरा कम्युनिटी सेंटर, ओल्ड आईटीआई, लेबर चौक, डीएलएफ कॉलोनी, गांधी कैंप मार्केट, जवाहर नगर और सर्कुलर रोड की सप्लाई बंद रहेगी।
सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक शिवाजी कॉलोनी, टेक नगर, चावला कॉलोनी, काठमंडी, महावीर पार्क, तिकोना पार्क, आजाद नगर और कमला नगर की बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।