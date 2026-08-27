पीजी एडमिशन : पहली मेरिट के विद्यार्थी आज करा सकते हैं फीस जमा
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Thu, 27 Aug 2026 08:14 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोहतक। हरियाणा के सरकारी, एडेड और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में पीजी प्रथम वर्ष में दाखिला प्रक्रिया की फीस जमा करने की वीरवार को अंतिम तिथि थी। उच्च शिक्षा विभाग ने एक दिन का और समय बढ़ा दिया है। चयनित विद्यार्थियों के पास एक और मौका दिया है।
दाखिला पक्का करने के लिए 25 से 28 अगस्त तक ऑनलाइन फीस जमा करने का समय है। निर्धारित अवधि में फीस जमा नहीं करने पर संबंधित विद्यार्थी की सीट खाली हो सकती है और यह सीट अगली काउंसिलिंग में दूसरे आवेदकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी।
राजकीय महिला कॉलेज के प्राचार्य प्रो. शमशेर सिंह हुड्डा ने बताया कि पहली मेरिट के बाद खाली रहने वाली सीटों के लिए 29 अगस्त को फिजिकल काउंसिलिंग होगी। इसी दिन ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल दोबारा खुलेगा जहां विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन और आवेदन फॉर्म में एडिट कर सकेंगे। ऐसे विद्यार्थी जो पहली मेरिट में चयनित नहीं हो पाए हैं या किसी कारण से सीट नहीं ले पाए, उनके लिए अगली काउंसिलिंग में मौका रहेगा।
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30 अगस्त से लेट फीस के साथ दाखिले
खाली सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया 30 अगस्त से 5 सितंबर तक 100 रुपये लेट फीस के साथ जारी रहेगी। 6 से 12 सितंबर तक 100 रुपये अतिरिक्त प्रतिदिन लेट फीस के साथ फिजिकल काउंसिलिंग होगी। यानी पहली मेरिट में नाम नहीं आने वाले विद्यार्थियों को खाली सीटों पर नजर रखनी होगी और अगली काउंसिलिंग में समय पर कॉलेज पहुंचकर दाखिले का मौका मिल सकता है।
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रोहतक। हरियाणा के सरकारी, एडेड और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में पीजी प्रथम वर्ष में दाखिला प्रक्रिया की फीस जमा करने की वीरवार को अंतिम तिथि थी। उच्च शिक्षा विभाग ने एक दिन का और समय बढ़ा दिया है। चयनित विद्यार्थियों के पास एक और मौका दिया है।
दाखिला पक्का करने के लिए 25 से 28 अगस्त तक ऑनलाइन फीस जमा करने का समय है। निर्धारित अवधि में फीस जमा नहीं करने पर संबंधित विद्यार्थी की सीट खाली हो सकती है और यह सीट अगली काउंसिलिंग में दूसरे आवेदकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी।
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राजकीय महिला कॉलेज के प्राचार्य प्रो. शमशेर सिंह हुड्डा ने बताया कि पहली मेरिट के बाद खाली रहने वाली सीटों के लिए 29 अगस्त को फिजिकल काउंसिलिंग होगी। इसी दिन ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल दोबारा खुलेगा जहां विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन और आवेदन फॉर्म में एडिट कर सकेंगे। ऐसे विद्यार्थी जो पहली मेरिट में चयनित नहीं हो पाए हैं या किसी कारण से सीट नहीं ले पाए, उनके लिए अगली काउंसिलिंग में मौका रहेगा।
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30 अगस्त से लेट फीस के साथ दाखिले
खाली सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया 30 अगस्त से 5 सितंबर तक 100 रुपये लेट फीस के साथ जारी रहेगी। 6 से 12 सितंबर तक 100 रुपये अतिरिक्त प्रतिदिन लेट फीस के साथ फिजिकल काउंसिलिंग होगी। यानी पहली मेरिट में नाम नहीं आने वाले विद्यार्थियों को खाली सीटों पर नजर रखनी होगी और अगली काउंसिलिंग में समय पर कॉलेज पहुंचकर दाखिले का मौका मिल सकता है।