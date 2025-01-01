Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Pedestrians troubled by sewer manholes on the road

Rohtak News: सड़क पर बने सीवरेज मैनहोल से राहगीर परेशान

Tue, 17 Nov 2026 12:31 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 12:31 AM IST
विज्ञापन
Pedestrians troubled by sewer manholes on the road
फोटो 16जेएनडी21
शहर की भगत सिंह कॉलोनी की मुख्य सड़क पर सीवरेज के मैनहोल जमीन से ऊपर बनाए गए हैं। इसके कारण वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रात के समय ये और भी खतरनाक हो जाते हैं क्योंकि अंधेरे में ये दिखाई नहीं देते और इनके कारण हादसे होते रहते हैं। प्रशासन को चाहिए कि इस समस्या को दुरुस्त करवाए।
विज्ञापन

--नरेंद्र सिंहमार, भगत सिंह कॉलोनी, जींद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed