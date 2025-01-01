Rohtak News: सड़क पर बने सीवरेज मैनहोल से राहगीर परेशान
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 12:31 AM IST
Updated Tue, 17 Nov 2026 12:31 AM IST
विज्ञापन
शहर की भगत सिंह कॉलोनी की मुख्य सड़क पर सीवरेज के मैनहोल जमीन से ऊपर बनाए गए हैं। इसके कारण वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रात के समय ये और भी खतरनाक हो जाते हैं क्योंकि अंधेरे में ये दिखाई नहीं देते और इनके कारण हादसे होते रहते हैं। प्रशासन को चाहिए कि इस समस्या को दुरुस्त करवाए।
--नरेंद्र सिंहमार, भगत सिंह कॉलोनी, जींद
विज्ञापन