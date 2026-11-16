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Rohtak News: साइबर ठगी के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार

Mon, 16 Nov 2026 11:41 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:41 PM IST
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nother accused arrested in a case of cyber fraud
जींद। साइबर थाना क्राइम पुलिस ने धोखाधड़ी कर खाते से राशि निकालने के मामले में एक और आरोपी फतेहाबाद के गांव खाबड़ा निवासी गौरव उर्फ गोरू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से दस हजार रुपये बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस एक अन्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
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चंद्रलोक कॉलोनी निवासी मोहित ने एफआईआर में बताया कि पिछले दिनों उनके पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के खातों से कुल 1,19,559 रुपये कटने के मैसेज आए थे। जांच के बाद पुलिस ने गांव ढाबी कलां निवासी सन्नी को गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ में गौरव उर्फ गोरू का नाम सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर दस हजार रुपये बरामद किए।
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