Rohtak News: जिले की मंडियों में 2.84 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद

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डीसी डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि सभी खरीद एजेंसियों को खरीद सुचारू रखने के निर्देश दिए गए हैं। मंडियों में आवक के अनुसार प्रबंध किए जा रहे हैं और अधिकारियों को किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने को कहा गया है।मंडीवार खरीद मीट्रिक टन मेंअलेवा 12,238, धमतान 25,465, गढ़ी 15,985, जींद 6,133, खरल 7,183, काबरछा 5,140, मंगलपुर 4,677, नगूरां 4,005, नरवाना 1,10,314, पिल्लूखेड़ा 13,718, सफीदों 26,085, उचाना अनाज मंडी 290 और ओल्ड ग्रेन मार्केट उचाना 42,630 मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है।एजेंसीवार खरीदखाद्य एवं आपूर्ति विभाग 1,91,220, हैफेड 29,786 और हरियाणा वेयरहाउस कॉरपोरेशन 63,664 मीट्रिक टन की खरीद कर चुका है।डीसी ने निर्देश दिए कि खरीदे गए धान का नियमित उठान करवाया जाए, ताकि मंडियों में जगह रहे और किसानों को अगली फसल उतारने में सुविधा हो। उन्होंने अधिकारियों को मंडियों का निरीक्षण करने और खरीद में अनावश्यक देरी न होने देने को भी कहा।