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Rohtak News: जिले की मंडियों में 2.84 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद

Mon, 16 Nov 2026 11:34 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:34 PM IST
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tonnes of paddy procured in the
जींद। जिले में अब तक 2,84,670 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। जिला प्रशासन मंडियों में खरीद प्रक्रिया, किसानों की सुविधाओं और फसल के उठान की नियमित निगरानी कर रहा है।
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डीसी डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि सभी खरीद एजेंसियों को खरीद सुचारू रखने के निर्देश दिए गए हैं। मंडियों में आवक के अनुसार प्रबंध किए जा रहे हैं और अधिकारियों को किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने को कहा गया है।
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मंडीवार खरीद मीट्रिक टन में
अलेवा 12,238, धमतान 25,465, गढ़ी 15,985, जींद 6,133, खरल 7,183, काबरछा 5,140, मंगलपुर 4,677, नगूरां 4,005, नरवाना 1,10,314, पिल्लूखेड़ा 13,718, सफीदों 26,085, उचाना अनाज मंडी 290 और ओल्ड ग्रेन मार्केट उचाना 42,630 मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है।
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एजेंसीवार खरीद
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग 1,91,220, हैफेड 29,786 और हरियाणा वेयरहाउस कॉरपोरेशन 63,664 मीट्रिक टन की खरीद कर चुका है।

डीसी ने निर्देश दिए कि खरीदे गए धान का नियमित उठान करवाया जाए, ताकि मंडियों में जगह रहे और किसानों को अगली फसल उतारने में सुविधा हो। उन्होंने अधिकारियों को मंडियों का निरीक्षण करने और खरीद में अनावश्यक देरी न होने देने को भी कहा।
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