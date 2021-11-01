अधिकारी जनसेवा से जुड़े कार्यों को दें बढावा : मोनिका मलिक

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बैठक में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, कोर्ट केस, इंतकाल, लंबित रजिस्ट्री टोकन, प्रदूषण नियंत्रण, जनसंवाद, सीएम विंडो, प्रॉपर्टी टैक्स, यमुना एक्शन प्लान, एसएसए, नशा मुक्ति अभियान और बाढ़ प्रबंधन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। मंडलायुक्त ने अधिकारियों को सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। विज्ञापन



उन्होंने औद्योगिक इकाइयों की नियमित जांच करने तथा नियमों का उल्लंघन मिलने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ड्रेन में गंदे पानी का निस्तारण नहीं होना चाहिए। साथ ही जल निकासी के प्रबंध दुरुस्त रखने और पुराने कोर्ट मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, कोर्ट केस, इंतकाल, लंबित रजिस्ट्री टोकन, प्रदूषण नियंत्रण, जनसंवाद, सीएम विंडो, प्रॉपर्टी टैक्स, यमुना एक्शन प्लान, एसएसए, नशा मुक्ति अभियान और बाढ़ प्रबंधन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। मंडलायुक्त ने अधिकारियों को सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।उन्होंने औद्योगिक इकाइयों की नियमित जांच करने तथा नियमों का उल्लंघन मिलने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ड्रेन में गंदे पानी का निस्तारण नहीं होना चाहिए। साथ ही जल निकासी के प्रबंध दुरुस्त रखने और पुराने कोर्ट मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने को कहा।

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झज्जर। झज्जर। रोहतक मंडलायुक्त मोनिका मलिक ने वीरवार को लघु सचिवालय सभागार में जिला के विभागाध्यक्षों के साथ बैठक कर विभिन्न विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों और लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की। डीसी वर्षा खांगवाल ने मंडलायुक्त का स्वागत करते हुए जिले में चल रहे विकास कार्यों एवं योजनाओं की जानकारी दी।