Rohtak News: शहर में फिर जमा हुआ 300 टन कूड़ा, कचरा जलाने लगे लोग
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:51 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:51 AM IST
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बहादुरगढ़। शहर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 22वें दिन भी जारी रही। सड़कों पर करीब 300 टन कूड़ा फिर जमा हो गया है। दो दिन पहले नगर परिषद ने पुलिस की मदद से रातभर अभियान चलाया था। इस दौरान 953 टन कूड़ा उठाया गया था।
अब लोग कूड़े में आग लगाने लगे हैं। इससे शहर में प्रदूषण की समस्या भी बढ़ रही है। सैनीपुरा शिव मंदिर के सदस्यों ने मंदिर परिसर और आसपास सफाई अभियान चलाया। सदस्यों का कहना है कि रक्षाबंधन और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व आने वाले हैं। ऐसे में मंदिरों के आसपास सफाई व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए।
हड़ताली कर्मचारियों की मांगें
हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि 13 मई 2026 को हुए समझौते को लागू किया जाए। वे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और ठेका प्रथा बंद करने की मांग कर रहे हैं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले लागू किए जाएं। साथ ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाए। 17 मांगों पर बनी सहमति के पत्र जारी करने की मांग है। यूनियन को बातचीत के लिए भी बुलाया जाए। इस दौरान जिला प्रधान राजेंद्र तूषामड सहित कई अन्य कर्मचारी नेता मौजूद रहे।
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अब लोग कूड़े में आग लगाने लगे हैं। इससे शहर में प्रदूषण की समस्या भी बढ़ रही है। सैनीपुरा शिव मंदिर के सदस्यों ने मंदिर परिसर और आसपास सफाई अभियान चलाया। सदस्यों का कहना है कि रक्षाबंधन और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व आने वाले हैं। ऐसे में मंदिरों के आसपास सफाई व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए।
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हड़ताली कर्मचारियों की मांगें
हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि 13 मई 2026 को हुए समझौते को लागू किया जाए। वे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और ठेका प्रथा बंद करने की मांग कर रहे हैं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले लागू किए जाएं। साथ ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाए। 17 मांगों पर बनी सहमति के पत्र जारी करने की मांग है। यूनियन को बातचीत के लिए भी बुलाया जाए। इस दौरान जिला प्रधान राजेंद्र तूषामड सहित कई अन्य कर्मचारी नेता मौजूद रहे।
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