फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   of garbage has piled up in the city; people have started burning the waste

Rohtak News: शहर में फिर जमा हुआ 300 टन कूड़ा, कचरा जलाने लगे लोग

Fri, 28 Aug 2026 01:51 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:51 AM IST
विज्ञापन
of garbage has piled up in the city; people have started burning the waste
फोटो-54: बहादुरगढ़ के सैनीपुरा स्थित शिव मंदिर के पास सफाई करते लोग। संवाद
बहादुरगढ़। शहर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 22वें दिन भी जारी रही। सड़कों पर करीब 300 टन कूड़ा फिर जमा हो गया है। दो दिन पहले नगर परिषद ने पुलिस की मदद से रातभर अभियान चलाया था। इस दौरान 953 टन कूड़ा उठाया गया था।
विज्ञापन


अब लोग कूड़े में आग लगाने लगे हैं। इससे शहर में प्रदूषण की समस्या भी बढ़ रही है। सैनीपुरा शिव मंदिर के सदस्यों ने मंदिर परिसर और आसपास सफाई अभियान चलाया। सदस्यों का कहना है कि रक्षाबंधन और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व आने वाले हैं। ऐसे में मंदिरों के आसपास सफाई व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए।
विज्ञापन


हड़ताली कर्मचारियों की मांगें
हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि 13 मई 2026 को हुए समझौते को लागू किया जाए। वे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और ठेका प्रथा बंद करने की मांग कर रहे हैं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले लागू किए जाएं। साथ ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाए। 17 मांगों पर बनी सहमति के पत्र जारी करने की मांग है। यूनियन को बातचीत के लिए भी बुलाया जाए। इस दौरान जिला प्रधान राजेंद्र तूषामड सहित कई अन्य कर्मचारी नेता मौजूद रहे।

फोटो-54: बहादुरगढ़ के सैनीपुरा स्थित शिव मंदिर के पास सफाई करते लोग। संवाद

फोटो-54: बहादुरगढ़ के सैनीपुरा स्थित शिव मंदिर के पास सफाई करते लोग। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed