Rohtak News: शहर में फिर जमा हुआ 300 टन कूड़ा, कचरा जलाने लगे लोग

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अब लोग कूड़े में आग लगाने लगे हैं। इससे शहर में प्रदूषण की समस्या भी बढ़ रही है। सैनीपुरा शिव मंदिर के सदस्यों ने मंदिर परिसर और आसपास सफाई अभियान चलाया। सदस्यों का कहना है कि रक्षाबंधन और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व आने वाले हैं। ऐसे में मंदिरों के आसपास सफाई व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए।हड़ताली कर्मचारियों की मांगेंहड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि 13 मई 2026 को हुए समझौते को लागू किया जाए। वे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और ठेका प्रथा बंद करने की मांग कर रहे हैं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले लागू किए जाएं। साथ ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाए। 17 मांगों पर बनी सहमति के पत्र जारी करने की मांग है। यूनियन को बातचीत के लिए भी बुलाया जाए। इस दौरान जिला प्रधान राजेंद्र तूषामड सहित कई अन्य कर्मचारी नेता मौजूद रहे।