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कृषि विभाग ने दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाने के साथ उनकी जमीन की मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रेड एंट्री करवाई है। साथ ही दोनों के खिलाफ संबंधित थानों में शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई की गई है।कृषि विभाग की जांच में भुसलाना गांव में रणजीत सिंह के खेत में धान के अवशेष जलाने की पुष्टि हुई। वहीं ढिगाना गांव में ईश्वर के खेत में भी पराली जली मिली। विभाग ने रणजीत सिंह के खिलाफ सफीदों सदर थाना और ईश्वर के खिलाफ सदर थाना में शिकायत दी है। यह कार्रवाई डीडीए सुखदेव कंबोज के निर्देश पर की गई।एक्यूआई 202, प्रदूषण से अभी पूरी राहत नहींखेतों में आगजनी की नई लोकेशन नहीं मिलने के बावजूद जिले की हवा की गुणवत्ता में अभी पूरी तरह सुधार नहीं हुआ है। मंगलवार को जींद का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 202 दर्ज किया गया। यह खराब श्रेणी में आता है। ऐसे में पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ धूल और अन्य प्रदूषण स्रोतों पर नियंत्रण करना भी जरूरी है।