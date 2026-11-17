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रोहतक। युवा सशक्तीकरण एवं उद्यमिता विभाग की ओर से 19 व 20 को जिला युवा महोत्सव-2026 का आयोजन किया जाएगा। यह महोत्सव महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। उपायुक्त सतबीर सिंह ने बताया कि युवा महोत्सव युवाओं को प्रतिभा, रचनात्मकता एवं कौशल प्रदर्शित करने के लिए बेहतर मंच प्रदान करते हैं। इस प्रकार के आयोजनों से युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है। उन्हें अपनी सांस्कृतिक एवं रचनात्मक प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलता है। युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा का सकारात्मक उपयोग समाज एवं राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संवाद