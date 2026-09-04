Rohtak News: नगर परिषद को नहीं मिले ठेकेदार, दोबारा जारी किया टेंडर
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 10:12 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 10:12 PM IST
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झज्जर। नगर परिषद को विकास कार्यों के लिए ठेकेदार नहीं मिलने पर करीब 2.13 करोड़ रुपये के दो कार्यों के दोबारा टेंडर लगाए गए हैं। इससे पहले भी दोनों के लिए दो बार टेंडर लगाए जा चुके हैं।
शहर के सुंदरीकरण के तहत गुरुग्राम रोड, छिक्कारा चौक से दादरी बाईपास और महाराजा अग्रसेन चौक से रमेश गैस एजेंसी तक डिवाइडरों पर फैंसी पोल व लाइटें लगाई जाएंगी। इस पर 1.37 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पहले के टेंडर में फर्म नियमों पर खरी नहीं उतरी थी।
वहीं, वार्ड-7 में गुरुग्राम रोड के सेंट्रल वर्ज के लिए 76.27 लाख रुपये का टेंडर लगाया गया है। कार्यादेश जारी होने के तीन माह में काम पूरा करना होगा। नगर परिषद चेयरमैन जिले सिंह सैनी ने बताया कि विकास कार्यों के लिए टेंडर लगाए गए हैं। जल्द काम शुरू कराया जाएगा।
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शहर के सुंदरीकरण के तहत गुरुग्राम रोड, छिक्कारा चौक से दादरी बाईपास और महाराजा अग्रसेन चौक से रमेश गैस एजेंसी तक डिवाइडरों पर फैंसी पोल व लाइटें लगाई जाएंगी। इस पर 1.37 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पहले के टेंडर में फर्म नियमों पर खरी नहीं उतरी थी।
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वहीं, वार्ड-7 में गुरुग्राम रोड के सेंट्रल वर्ज के लिए 76.27 लाख रुपये का टेंडर लगाया गया है। कार्यादेश जारी होने के तीन माह में काम पूरा करना होगा। नगर परिषद चेयरमैन जिले सिंह सैनी ने बताया कि विकास कार्यों के लिए टेंडर लगाए गए हैं। जल्द काम शुरू कराया जाएगा।
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