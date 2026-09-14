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Rohtak News: नेत्रहीन विद्यालय और सर्विस स्टेशन से मोबाइल चोरी

Mon, 14 Sep 2026 02:42 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:42 AM IST
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Mobile phones stolen from a school for the blind and a service station
रोहतक। भाऊ जमालपुर के नेत्रहीन विद्यालय और बालाजी सर्विस स्टेशन से मोबाइल फोन चोरी हुआ है। तेज कॉलोनी निवासी रानी बहुअकबरपुर थाने में दर्ज एफआईआर में बताया है कि 13 सितंबर की देर रात को चोरी हो गई। वह 30 दिसंबर 2017 से नारी उदय फाउंडेशन कपिल अंध प्रकाश विद्यालय चला रही हैं। यह संस्था अगस्त में भाऊ जमालपुर के आठ गामा पंचायत भवन में संचालित है, इसमें लगभग 40 सदस्य हैं। चोरी 13 सितंबर की रात करीब 1 बजे से 3:30 बजे सुबह के बीच हुई। पंचायत में मोबाइल फोन चोरी हो गया है। संवाद
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बाइक टक्कर से मजदूर की घायल
रोहतक। लाढ़ोत रोड पर 12 सितंबर को एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने मजदूर मुन्नादास को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। लाढ़ोत रोड निवासी मुन्नादास ने सदर थाने में दर्ज एफआईआर में बताया कि घटना सुबह करीब 10:30 बजे गोहाना गोल चक्कर से 150 मीटर दूर हुई। मुन्नादास मजदूरी के लिए पैदल जा रहा था। तभी लापरवाही से चलाई गई बाइक ने उसे पीछे से टक्कर मारी। टक्कर के बाद तीन आरोपी युवक भी सड़क पर गिरे, पर वे तुरंत फरार हो गए। मुन्नादास को बाईं आंख, नाक और सिर पर गंभीर चोटें आईं। संवाद
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अलग- अलग सड़क हादसों में दो व्यक्तियों की मौत
रोहतक। शहर में अलग- अलग सड़क हादसे में दो व्यक्तियों की मौत हो गई है। पहला सड़क हादसा पराहवर डबल फाटक पुल के पास शनिवार रात करीब साढ़े ग्यारह बजे हुआ। जिसमें एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शिवाजी कॉलोनी थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। दूसरा सड़क हादसा गोहाना रोड पर वीटा मिल्क प्लांट के पास हुआ। जिसमें कार ने एक युवक को टक्कर मार दी। जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। सुखपुरा चौकी में पुलिस में इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने उत्तम विहार निवासी पूर्व को गिरफ्तार किया है। अभी दोनों शवो की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई में रखवाया है। संवाद
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