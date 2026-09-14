Rohtak News: नेत्रहीन विद्यालय और सर्विस स्टेशन से मोबाइल चोरी

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बाइक टक्कर से मजदूर की घायलरोहतक। लाढ़ोत रोड पर 12 सितंबर को एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने मजदूर मुन्नादास को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। लाढ़ोत रोड निवासी मुन्नादास ने सदर थाने में दर्ज एफआईआर में बताया कि घटना सुबह करीब 10:30 बजे गोहाना गोल चक्कर से 150 मीटर दूर हुई। मुन्नादास मजदूरी के लिए पैदल जा रहा था। तभी लापरवाही से चलाई गई बाइक ने उसे पीछे से टक्कर मारी। टक्कर के बाद तीन आरोपी युवक भी सड़क पर गिरे, पर वे तुरंत फरार हो गए। मुन्नादास को बाईं आंख, नाक और सिर पर गंभीर चोटें आईं। संवादअलग- अलग सड़क हादसों में दो व्यक्तियों की मौतरोहतक। शहर में अलग- अलग सड़क हादसे में दो व्यक्तियों की मौत हो गई है। पहला सड़क हादसा पराहवर डबल फाटक पुल के पास शनिवार रात करीब साढ़े ग्यारह बजे हुआ। जिसमें एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शिवाजी कॉलोनी थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। दूसरा सड़क हादसा गोहाना रोड पर वीटा मिल्क प्लांट के पास हुआ। जिसमें कार ने एक युवक को टक्कर मार दी। जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। सुखपुरा चौकी में पुलिस में इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने उत्तम विहार निवासी पूर्व को गिरफ्तार किया है। अभी दोनों शवो की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई में रखवाया है। संवाद