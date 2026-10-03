Rohtak News: मानव मिस्टर और पुण्या मिस फ्रेशर चयनित
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Sat, 03 Oct 2026 08:26 PM IST
विज्ञापन
रोहतक। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) के गणित विभाग में नवागंतुक विद्यार्थियों के स्वागत के लिए फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया गया। एमएससी द्वितीय वर्ष और एमएससी द्वितीय एसएफएस के विद्यार्थियों की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। मानव को मिस्टर फ्रेशर और पुण्या को मिस फ्रेशर चुना गया। विनय मिस्टर पर्सनैलिटी, मुस्कान मिस पर्सनैलिटी, यश मिस्टर परफॉर्मर और चंचल मिस परफॉर्मर बने। विभागाध्यक्ष प्रो. सुमित गिल ने नवागंतुक विद्यार्थियों का स्वागत किया। डीन, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल साइंसेज प्रो. राजीव कुमार ने विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान विभाग के शिक्षक, शोधार्थी और विद्यार्थी मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन