Rohtak News: गुणवत्तापूर्ण शोध पर जोर दिया

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रोहतक। एमडीयू के अर्थशास्त्र विभाग में तीन दिवसीय स्टाटा एवं अनुप्रयुक्त अर्थमिति कार्यशाला का शनिवार को समापन हुआ। मुख्य अतिथि राजेश पुनिया ने गुणवत्तापूर्ण शोध पर जोर दिया। कार्यशाला में एनुमलाई कन्नन ने ओएलएस मॉडल और प्रतिगमन विश्लेषण पर प्रशिक्षण दिया। एनएसएसओ माइक्रो डेटा पर व्यावहारिक सत्र भी आयोजित हुए। विभागाध्यक्ष डॉ. जगदीप दहिया ने अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। इस अवसर पर डॉ. किरण बाला, प्रो. रामफूल, डॉ. कोमल मलिक, डॉ. राजेश कुमार, डॉ. बिमला सहित प्राध्यापक और शोधार्थी मौजूद रहे। संवाद