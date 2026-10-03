Rohtak News: छोटू राम कॉलेज में द एजुकेंड जर्नल का विमोचन
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Sat, 03 Oct 2026 08:21 PM IST
विज्ञापन
रोहतक। छोटू राम कॉलेज ऑफ एजुकेशन के शोध जर्नल द एजुकेंड के नवीन अंक का शनिवार को जाट संस्था के प्रधान गुलाब सिंह दिमाना और प्रबंधन पदाधिकारियों ने विमोचन किया। इस जर्नल का नवीन अंक प्रो. डॉ. इंदु बाला तहलान के मुख्य संपादकीय नेतृत्व में प्रकाशित हुआ है। प्राचार्य डॉ. रंजू मलिक सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इस अवसर पर जाट एजुकेशन सोसाइटी के उप प्रधान धर्मराज, महासचिव नवदीप मोनू, कॉलेजियम सदस्य डॉ. कपूर सिंह ढाका, सुनील सिन्हा, पवन कादयान सहित महाविद्यालय परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। संवाद
विज्ञापन