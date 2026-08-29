Rohtak News: बादल छाए रहने की संभावना
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:38 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:38 AM IST
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बहादुरगढ़। शहर में शनिवार को मौसम गर्म रहने की संभावना है। दिनभर आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना कम है। अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
सुबह से ही उमस और गर्मी का असर बना रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोपहर के समय तेज गर्मी के कारण बाजारों और सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी प्रभावित होने की संभावना है। हालांकि, आसमान में बादल छाने से बीच-बीच में धूप की तपिश कुछ कम महसूस हो सकती है।
मौसम के गर्म मिजाज के चलते लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी जा रही है। वहीं, आने वाले दिनों में भी मौसम में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। बारिश होने पर ही लोगों को गर्मी और उमस से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
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सुबह से ही उमस और गर्मी का असर बना रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोपहर के समय तेज गर्मी के कारण बाजारों और सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी प्रभावित होने की संभावना है। हालांकि, आसमान में बादल छाने से बीच-बीच में धूप की तपिश कुछ कम महसूस हो सकती है।
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मौसम के गर्म मिजाज के चलते लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी जा रही है। वहीं, आने वाले दिनों में भी मौसम में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। बारिश होने पर ही लोगों को गर्मी और उमस से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
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