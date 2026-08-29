Rohtak News: बादल छाए रहने की संभावना

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सुबह से ही उमस और गर्मी का असर बना रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोपहर के समय तेज गर्मी के कारण बाजारों और सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी प्रभावित होने की संभावना है। हालांकि, आसमान में बादल छाने से बीच-बीच में धूप की तपिश कुछ कम महसूस हो सकती है।मौसम के गर्म मिजाज के चलते लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी जा रही है। वहीं, आने वाले दिनों में भी मौसम में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। बारिश होने पर ही लोगों को गर्मी और उमस से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।