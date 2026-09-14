मोदी की 25 साल की सेवा यात्रा राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा: ग्रोवर

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रोहतक। पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा यात्रा को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा बताया है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा समर्पण, सेवा और सुशासन की मिसाल है। इस उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रोवर रविवार को रोहतक विधानसभा के डॉ. मंगल सेन मंडल और महाराजा शूरसेन मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास और आत्मविश्वास के नए दौर में प्रवेश किया है। प्रधानमंत्री ने गरीब, किसान, युवा, महिला और समाज के अंतिम व्यक्ति को केंद्र में रखकर काम किया है। बैठक में प्रतिभा सुमन, सतीश नांदल और मनमोहन गोयल ने भी विचार रखे।