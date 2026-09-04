Rohtak News: झज्जर में रुक-रुककर होती रही बूंदाबांदी

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झज्जर। झज्जर में शुक्रवार सुबह से शाम तक रुक-रुककर बूंदाबांदी होती रही। इससे तापमान में ठंडक आ गई है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33 व न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर के बाहरी एरिया में कुछ देर के लिए तेज बारिश भी हुई। इससे मौसम सुहाना हो गया। मौसम बदलाव से अब हल्की ठंडक ने दस्तक दे दी है। शुक्रवार सुबह लगभग साढे़ 12 बजे हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, जो दोपहर 3 बजे तक रुक-रुककर जारी रही। कुछ देर बाद बूंदाबांदी रुक गई। उसके बाद पांच बजे फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गई, जो देर शाम तक रुक-रुककर जारी रही। अचानक दो दिन से बदले मौसम के चलते वायरल बुखार के मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। बच्चों और बुजुर्गों में खांसी, जुकाम और बुखार की शिकायत ज्यादा आ रही है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है।