Rohtak News: शहर में लगे जगह-जगह गंदगी के ढेर
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Sun, 06 Sep 2026 08:21 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
महम। नगर पालिका सफाईकर्मियों और फायर कर्मचारियों की हड़ताल रविवार को 32वें दिन भी जारी रही। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने अभी तक मांगों का समाधान नहीं किया है। आंदोलन से शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है।
शहर में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सफाईकर्मी प्रधान संजय कागड़ा ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को हटाने और एस्मा जैसे कानून लगाने का भय दिखा रही है। सरकार आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है। हालांकि कर्मचारी किसी भी दबाव से पीछे हटने वाले नहीं हैं। वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें सरकार के सामने रख रहे हैं।
कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फायर कर्मचारी प्रधान सोमबीर ने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों की समस्याओं को समझते हुए जल्द समाधान निकालने की अपील की। धरने में नगरपालिका से संजय सचिव, बबीता, भतेरी, सोनू, योगेश, सुरेश और विक्रम उपस्थित थे। फायर विभाग से संदीप मान, नीरज, प्रदीप, मंजीत और शीलू आदि कर्मचारी भी मौजूद रहे।
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महम। नगर पालिका सफाईकर्मियों और फायर कर्मचारियों की हड़ताल रविवार को 32वें दिन भी जारी रही। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने अभी तक मांगों का समाधान नहीं किया है। आंदोलन से शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है।
शहर में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सफाईकर्मी प्रधान संजय कागड़ा ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को हटाने और एस्मा जैसे कानून लगाने का भय दिखा रही है। सरकार आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है। हालांकि कर्मचारी किसी भी दबाव से पीछे हटने वाले नहीं हैं। वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें सरकार के सामने रख रहे हैं।
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कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फायर कर्मचारी प्रधान सोमबीर ने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों की समस्याओं को समझते हुए जल्द समाधान निकालने की अपील की। धरने में नगरपालिका से संजय सचिव, बबीता, भतेरी, सोनू, योगेश, सुरेश और विक्रम उपस्थित थे। फायर विभाग से संदीप मान, नीरज, प्रदीप, मंजीत और शीलू आदि कर्मचारी भी मौजूद रहे।
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