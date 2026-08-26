Rohtak News: हवन के साथ नए हॉस्टल का शुभारंभ

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रोहतक। राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय में बुधवार को हवन के साथ नए हॉस्टल का शुभारंभ किया गया। छात्राओं को जीवन में आगे बढ़ने और अच्छे संस्कार ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया गया। कॉलेज के सेवानिवृत्त प्राचार्य जगदेव विद्यालंकार और कंवल सिंह गुलिया ने हवन संपन्न कराया। उन्होंने छात्राओं को अच्छे संस्कार के साथ शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्राचार्य शमशेर सिंह हुड्डा ने कहा कि देश की उन्नति में छात्राओं का महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्य हॉस्टल वार्डन सुमन अहलावत और वार्डन दिलीप कौर भी इस दौरान मौजूद रहीं। कार्यक्रम में बसंत कुमार, योगेश कुमार और फूल कुमार सहित अन्य प्राध्यापक उपस्थित रहे। संवाद