Rohtak News: अनिष्का ने तैराकी प्रतियोगिता में जीता रजत पदक

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रोहतक। श्री लाल नाथ हिंदू महाविद्यालय की अनिष्का खत्री ने अंतर महाविद्यालय तैराकी प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया। अनिष्का की इस उपलब्धि पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अनिल कुमार तनेजा ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि अनिष्का की यह सफलता उनकी मेहनत, अनुशासन और लगन का परिणाम है। वह बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं।

संवाद न्यूज एजेंसी