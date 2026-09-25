Rohtak News: सिटी में आज
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 03:02 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 03:02 AM IST
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योग
एमडीयू : सेवा संकल्प के तहत योग सेशन सुबह 6:30 बजे।
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शिविर
पुराना आईटीआई मैदान : शहीद मदनलाल धींगड़ा सामुदायिक केंद्र में सेवा सेतु शिविर सुबह 9 बजे।
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जन्मदिन
सेक्टर-1: ताऊ देवीलाल के जन्मदिन पर देवीलाल पार्क में देंगे श्रद्धांजलि सुबह 9 बजे।
बार कार्यालय : जिला बार एसोसिएशन की तरफ से मनाया जाएगा ताऊ देवीलाल का जन्मदिन दोपहर 1 बजे।
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गणपति विसर्जन
गोकर्ण तीर्थ : तालाब में गणपति विसर्जन शाम 4 बजे से।
सराफा भाव :
सोना : 1,50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी : 2,34,000 रुपये प्रति किलो
विज्ञापन
एमडीयू : सेवा संकल्प के तहत योग सेशन सुबह 6:30 बजे।
शिविर
पुराना आईटीआई मैदान : शहीद मदनलाल धींगड़ा सामुदायिक केंद्र में सेवा सेतु शिविर सुबह 9 बजे।
जन्मदिन
सेक्टर-1: ताऊ देवीलाल के जन्मदिन पर देवीलाल पार्क में देंगे श्रद्धांजलि सुबह 9 बजे।
बार कार्यालय : जिला बार एसोसिएशन की तरफ से मनाया जाएगा ताऊ देवीलाल का जन्मदिन दोपहर 1 बजे।
गणपति विसर्जन
गोकर्ण तीर्थ : तालाब में गणपति विसर्जन शाम 4 बजे से।
सराफा भाव :
सोना : 1,50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी : 2,34,000 रुपये प्रति किलो