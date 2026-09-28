Rohtak News: सिटी में आज
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:58 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:58 AM IST
विज्ञापन
शिविर
बोहर : शहीद सतपाल सिंह शहीद दिवस पर रक्तदान शिविर सुबह 9 बजे।
-- -- --
लघु सचिवालय : प्रशासन की ओर से समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
-- -- -- --
बाबा बालकपुरी डेरा : डेरे के औषधालय की ओर से रक्तदान शिविर सुबह 10 बजे।
-- -- -- -- ---
एथलीट मीट
महिला महाविद्यालय : वार्षिक एथलीट मीट सुबह 9 बजे।
-- -- --
पुतला दहन
आंबेडकर चौक : कांग्रेस भवन के नजदीक चुनाव आयोग का पुतला दहन सुबह 10:30 बजे।
विज्ञापन
बोहर : शहीद सतपाल सिंह शहीद दिवस पर रक्तदान शिविर सुबह 9 बजे।
लघु सचिवालय : प्रशासन की ओर से समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
बाबा बालकपुरी डेरा : डेरे के औषधालय की ओर से रक्तदान शिविर सुबह 10 बजे।
एथलीट मीट
महिला महाविद्यालय : वार्षिक एथलीट मीट सुबह 9 बजे।
पुतला दहन
आंबेडकर चौक : कांग्रेस भवन के नजदीक चुनाव आयोग का पुतला दहन सुबह 10:30 बजे।