Rohtak News: सिटी में आज

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बोहर : शहीद सतपाल सिंह शहीद दिवस पर रक्तदान शिविर सुबह 9 बजे।

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लघु सचिवालय : प्रशासन की ओर से समाधान शिविर सुबह 10 बजे।

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बाबा बालकपुरी डेरा : डेरे के औषधालय की ओर से रक्तदान शिविर सुबह 10 बजे।

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एथलीट मीट

महिला महाविद्यालय : वार्षिक एथलीट मीट सुबह 9 बजे।

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पुतला दहन

आंबेडकर चौक : कांग्रेस भवन के नजदीक चुनाव आयोग का पुतला दहन सुबह 10:30 बजे।

शिविर