Rohtak News: हरियाणा की बैडमिंटन टीम ने जीता कांस्य

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रोहतक। प्रदेश की अंडर-19 लड़कों की बैडमिंटन टीम ने सिक्किम के गंगटोक में आयोजित नेशनल टीम चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन (एचबीए) के महासचिव अजय सिंघानिया और प्रधान देवेंद्र सिंह (सेवानिवृत्त आईएएस) ने इस कामयाबी पर सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सिंघानिया ने बताया कि टीम में चैतन्य सहरावत, यशवीर, केशव, स्पर्श सूद, पार्थ, वेदांत पाहवा और सुजल शामिल थे। टीम के कोच केतन चहल हैं।