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Rohtak News: हरियाणा की बैडमिंटन टीम ने जीता कांस्य

Sun, 15 Nov 2026 07:26 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 07:26 PM IST
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Haryana's badminton team won bronze
26 जीत के बाद पदक दिखाते हरियाणा टीम के खिलाड़ी। एसोसिएशन
रोहतक। प्रदेश की अंडर-19 लड़कों की बैडमिंटन टीम ने सिक्किम के गंगटोक में आयोजित नेशनल टीम चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन (एचबीए) के महासचिव अजय सिंघानिया और प्रधान देवेंद्र सिंह (सेवानिवृत्त आईएएस) ने इस कामयाबी पर सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सिंघानिया ने बताया कि टीम में चैतन्य सहरावत, यशवीर, केशव, स्पर्श सूद, पार्थ, वेदांत पाहवा और सुजल शामिल थे। टीम के कोच केतन चहल हैं।
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