Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   take the exam for admission to Navodaya Vidyalaya

Rohtak News: पीजीआई फोटो लगाएं) पीजीआई में जल्द दोबारा शुरू होगी मैमोग्राफी जांच

Sun, 15 Nov 2026 06:17 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 06:17 PM IST
विज्ञापन
take the exam for admission to Navodaya Vidyalaya
एक्सक्लूसिव
विज्ञापन


- ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए अब तक खर्च करने पड़ते थे करीब 3500 रुपये
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहतक। पीजीआई में जल्द ही दोबारा ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए मैमोग्राफी मशीन स्थापित होने जा रही है। संस्थान में नई मशीन पहुंच चुकी है और इसे जल्द ही स्थापित कर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इससे रोहतक समेत आसपास के जिलों से आने वाले मरीजों को भी राहत मिलेगी।

पीजीआई में पहले लगी मैमोग्राफी मशीन पुरानी होने और बार-बार खराब होने के कारण पिछले कई सालों से बंद पड़ी थी। आसपास के जिलों में भी सरकारी अस्पताल में मैमोग्राफी जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सस्ते और बेहतर इलाज की उम्मीद लेकर पीजीआई आने वाले मरीजों को निजी अस्पतालों जाना पड़ता था।
विज्ञापन


इसके अलावा मरीजों को पहले ओपीडी में आना पड़ता था। डॉक्टर उन्हें बाहर निजी अस्पताल से मैमोग्राफी कराने के लिए भेजते थे। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ब्रेस्ट कैंसर की पुष्टि कर पाते थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


हर माह पहुंचती हैं करीब 600 महिलाएं

ब्रेस्ट कैंसर सर्जन डॉ. नित्याशा ने बताया कि पीजीआई में हर माह लगभग 600 महिलाएं ब्रेस्ट से जुड़ी समस्याएं लेकर पहुंचती हैं। ब्रेस्ट कैंसर की प्राथमिक पुष्टि के लिए मैमोग्राफी सबसे जरूरी जांच है। मशीन न होने के कारण मरीजों को बाहर भेजना पड़ता था। अब संस्थान में नई मशीन आ चुकी है और जल्द ही इसे शुरू कर दिया जाएगा।


जेब पर पड़ रहा था अतिरिक्त बोझ

विशेषज्ञों के अनुसार, सरकारी अस्पताल में सस्ते इलाज के लिए आने वाले गरीब और मध्यमवर्गीय मरीजों की जेब पर बाहर से जांच कराने का सीधा असर पड़ रहा था। निजी अस्पतालों में मैमोग्राफी कराने के लिए मरीजों को प्रति जांच करीब 3500 रुपये तक खर्च करने पड़ते थे। पीजीआई में यह सुविधा बहाल होने से मरीजों के समय के साथ-साथ पैसों की भी बड़ी बचत होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed