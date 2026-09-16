फार्म-6 भरकर प्रजातंत्र के मजबूत प्रहरी बनें : डीसी

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यह आह्वान डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने जिलावासियों से किया। उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची को शुद्ध एवं अपडेट बनाने का कार्य प्रभावी रूप से जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के दौरान प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो तथा अपात्र नामों को हटाने और आवश्यक संशोधनों की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा में पूरी की जाए।उन्होंने कहा कि जिला के चारों विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर 30 सितंबर तक दावे एवं आपत्ति दर्ज किए जा रहे हैं साथ ही नए मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया भी अमल में लाई जा रही है।