Rohtak News: छात्राओं ने पुलिसकर्मियों को बांधीं राखियां
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Thu, 27 Aug 2026 07:10 PM IST
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सांपला। वीरवार को रक्षाबंधन पर्व को लेकर एक निजी स्कूल की छात्राओं ने सांपला पुलिस स्टेशन पहुंचकर जवानों को राखियां बांधी। थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने छात्राओं को साइबर अपराधों से बचाव व इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सावधानीपूर्वक प्रयोग करने, संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने व व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा न करने के सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि आपके साथ साइबर अपराध होता है तो उसकी तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं। संवाद
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