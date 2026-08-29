समस्याओं को छिपाने के बजाय परिवार से बात करें छात्राएं : डॉ. रश्मि

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रोहतक। वैश्य महिला महाविद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता पर शनिवार को व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं को मानसिक कल्याण के महत्व और शुरुआती लक्षणों को पहचानने की जानकारी दी गई। प्राचार्य डॉ. रश्मि गुप्ता ने मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने छात्राओं से समस्याओं को छिपाने के बजाय परिवार, शिक्षकों या विशेषज्ञों से बात करने का आह्वान किया। सिविल अस्पताल रोहतक की सामाजिक कार्यकर्ता मेनका और केस रजिस्टर सहायक संतोष ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। व्याख्यान का आयोजन महाविद्यालय के एनएसएस सेल और यूथ अगेंस्ट ड्रग्स क्लब ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के आयोजन में डॉ. प्रतिविंध्या, डॉ. भूवेश रत्तन और किरण बाला की भूमिका रही। संवाद