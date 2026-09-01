Rohtak News: किसानों ने मांगा मुआवजा
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:59 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:59 AM IST
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नारनौल। बारिश नहीं होने से क्षेत्र में बाजरा और ग्वार की फसल खराब होने के कगार पर पहुंच गई है। किसानों ने सरकार से प्रभावित खेतों में जल्द गिरदावरी करवाकर नुकसान का आकलन कराने और 15 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की है। नहरी पानी किसान संघर्ष समिति के प्रधान महावीर इस्लामपुर ने कहा कि पर्याप्त बारिश नहीं होने से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की आर्थिक स्थिति पहले ही कमजोर है, ऐसे में फसल खराब होने से परेशानी बढ़ गई है। किसान लालचंद बोहरा, बाबूलाल घाटाशेर, संतलाल साहब, रणसिंह छिलरो, महिपाल घाटाशेर, देवेंद्र श्योराण और राधेश्याम सहित अन्य मौजूद रहे।
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