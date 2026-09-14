Rohtak News: पूर्व सैनिक बोले-अग्निवीर 4 साल में नहीं बनता फौजी, 75 प्रतिशत हों पक्के

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रोहतक। केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर पूर्व सैनिकों में नाराजगी है। उनका कहना है कि 4 साल की नौकरी से युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है। पहले भर्तियों में लंबी लाइन लगती थी अब संख्या घट गई है। अगर पूरी योजना में सुधार नहीं किया जाए तो कम से कम 75 प्रतिशत को नियमित किया जाए।पूर्व सैनिक संघ के प्रवक्ता कैप्टन जगबीर मलिक ने कहा इस योजना के तहत सरकार को कम से कम 75 प्रतिशत युवाओं को नियमित करना चाहिए। अग्निवीर के बच्चों को स्कूल व कॉलेजों में कोई आरक्षण नहीं है न ही छात्रवृत्ति का प्रावधान है।निधन के बाद परिवार को सहायता, आर्थिक लाभ व सुरक्षा लाभ राशि की भी कोई गारंटी नहीं है। सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। नहीं तो युवा युवा देश की रक्षा के लिए आगे आने से कतराएंगे।फोटो : 08सेना से चार साल की सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए राज्य सरकार की ओर से पक्की नौकरी का कोई स्पष्ट प्रावधान नजर नहीं आ रहा है। सेवानिवृत्त सैनिकों को जो सुविधाएं और लाभ मिलते हैं, वही अग्निवीरों को भी दिए जाने चाहिए।- कैप्टन बलवान सिंह अहलावत, मॉडल टाउनफोटो : 09चार साल की नौकरी में न तो जज्बा बनता है और न ही भविष्य सुरक्षित होता है। अग्निवीर बनकर युवा न पूरी तरह फौजी बन पाता है और न ही उसे पूर्व सैनिक जैसा सम्मान मिलता है। मेडिकल और कैंटीन जैसी सुविधाओं से वंचित रहने के कारण वह खुद को ठगा हुआ महसूस करता है।- सूबेदार सुरेंद्र सिंह, पूर्व सैनिक, कारौर।फोटो : 10अग्निवीर योजना का ट्रायल रक्षा मंत्रालय के बजाय गृह मंत्रालय के स्तर पर किया जाना चाहिए था। देश की सीमाओं की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। अग्निवीरों में से बेहतर प्रदर्शन करने वाले और योग्य युवाओं को भारतीय सेना में स्थायी रूप से शामिल किया जाना चाहिए।- हवलदार नरेंद्र सिंह, पूर्व सैनिक, शास्त्री नगर, रोहतक।