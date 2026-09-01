Rohtak News: दीपक चौधरी ने वापस लिया नामांकन
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:02 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:02 AM IST
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कनीना। कनीना बार एसोसिएशन के 11 सितंबर को होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। शनिवार को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी। प्रधान पद के लिए दाखिल पांच नामांकन में से अधिवक्ता दीपक चौधरी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद अब प्रधान पद के लिए सतीश कुमार, गिरवर लाल कौशिक, देशबंधु और राकेश कुमार चुनाव मैदान में रह गए हैं। बार एसोसिएशन की ओर से जारी अंतिम सूची के अनुसार उपप्रधान पद के लिए बीरेंद्र जांगड़ा और अखिल कुमार के बीच मुकाबला होगा। वहीं सचिव पद के लिए नवीन कुमार, संत कुमार, भास्कर चौधरी चुनाव मैदान में हैं। इससे पहले नामांकन प्रक्रिया के दौरान महिला आरक्षित उपप्रधान पद पर खुशबू गुप्ता, कोषाध्यक्ष पद पर कुणाल, महिला आरक्षित संयुक्त सचिव पद पर सुमन भारती का एकमात्र नामांकन होने के कारण उन्हें निर्विरोध चुना जा चुका है।
कनीना बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी दिनेश कुमार जासावास व सहायक चुनाव अधिकारी विकास यादव लुखी की देखरेख में चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। बार एसोसिएशन में कुल 216 मतदाता हैं, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 11 सितंबर को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा।
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कनीना बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी दिनेश कुमार जासावास व सहायक चुनाव अधिकारी विकास यादव लुखी की देखरेख में चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। बार एसोसिएशन में कुल 216 मतदाता हैं, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 11 सितंबर को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा।
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