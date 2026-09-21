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अमृतसर में किशोर की हत्या: शक में पीट-पीटकर मार डाला, घर के बाहर रास्ता रोकने से नहीं मिला इलाज

Mon, 21 Sep 2026 12:57 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Published by: Nivedita Updated Mon, 21 Sep 2026 12:57 PM IST
सार

हरप्रीत घर में सो रहा था। इसी दौरान पड़ोसी परिवार के लोग उसे जबरन उठाकर छत पर ले गए और वहां बुरी तरह पीटा। परिवार को आशंका है कि आरोपियों को हरप्रीत के किसी अन्य युवक के साथ दोस्ती के जरिए उनके परिवार की लड़की से संबंध होने का शक था।

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Teenager beaten to death on suspicion in Amritsar
बेटे की माैत पर बिलखते पिता - फोटो : संवाद

विस्तार
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अमृतसर के सीमावर्ती गांव सैदपुर खुर्द में आपसी रंजिश और शक के चलते 19 वर्षीय हरप्रीत सिंह की कथित तौर पर बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। गंभीर चोटों के बाद समय पर उपचार नहीं मिलने से हरप्रीत की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के पिता कश्मीर सिंह के बयान के आधार पर पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
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मृतक के पिता कश्मीर सिंह ने आरोप लगाया कि हरप्रीत घर में सो रहा था। इसी दौरान पड़ोसी परिवार के लोग उसे जबरन उठाकर छत पर ले गए और वहां बुरी तरह पीटा। परिवार को आशंका है कि आरोपियों को हरप्रीत के किसी अन्य युवक के साथ दोस्ती के जरिए उनके परिवार की लड़की से संबंध होने का शक था। इसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया।
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कश्मीर सिंह ने आरोप लगाया कि हरप्रीत को छुड़ाकर घर लाने के बाद आरोपियों ने उनके घर के बाहर चारपाइयां डालकर रास्ता रोक दिया। जब परिवार उसे अस्पताल ले जाने का प्रयास करता तो आरोपी कथित तौर पर दरांती लेकर घर पर पहुंच जाते थे। समय पर इलाज नहीं मिलने से हरप्रीत की मौत हो गई।
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जांच अधिकारी सब-इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि कश्मीर सिंह के बयानों के आधार पर पांच आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार 19 तारीख की रात हरप्रीत से मारपीट की गई थी और अगले दिन चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें छापेमारी कर रही हैं।
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