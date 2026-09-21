अमृतसर में किशोर की हत्या: शक में पीट-पीटकर मार डाला, घर के बाहर रास्ता रोकने से नहीं मिला इलाज

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मृतक के पिता कश्मीर सिंह ने आरोप लगाया कि हरप्रीत घर में सो रहा था। इसी दौरान पड़ोसी परिवार के लोग उसे जबरन उठाकर छत पर ले गए और वहां बुरी तरह पीटा। परिवार को आशंका है कि आरोपियों को हरप्रीत के किसी अन्य युवक के साथ दोस्ती के जरिए उनके परिवार की लड़की से संबंध होने का शक था। इसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया।कश्मीर सिंह ने आरोप लगाया कि हरप्रीत को छुड़ाकर घर लाने के बाद आरोपियों ने उनके घर के बाहर चारपाइयां डालकर रास्ता रोक दिया। जब परिवार उसे अस्पताल ले जाने का प्रयास करता तो आरोपी कथित तौर पर दरांती लेकर घर पर पहुंच जाते थे। समय पर इलाज नहीं मिलने से हरप्रीत की मौत हो गई।जांच अधिकारी सब-इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि कश्मीर सिंह के बयानों के आधार पर पांच आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार 19 तारीख की रात हरप्रीत से मारपीट की गई थी और अगले दिन चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें छापेमारी कर रही हैं।