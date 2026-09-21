छिंदवाड़ा: आरक्षक की पत्नी की आत्महत्या का मामला: पति और सास गिरफ्तार; कोर्ट ने दोनों को भेजा जेल

आरक्षक चंद्रकिशोर रघुवंशी की पत्नी प्रीति रघुवंशी की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे पति और सास को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों को रविवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मामले में पुलिस ने पति, सास और दो ननद के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

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पुलिस के अनुसार प्रीति रघुवंशी ने 9 फरवरी 2026 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को प्रीति का सुसाइड नोट मिला। इसमें पति और ससुराल पक्ष की ओर से कथित मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का उल्लेख किया गया था। सुसाइड नोट सामने आने के बाद पुलिस ने परिजनों और अन्य संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए। वहीं, प्रीति के मायके पक्ष ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। परिजनों ने पति और ससुराल वालों पर प्रीति को प्रताड़ित करने और उसकी मौत के लिए जिम्मेदार होने के आरोप लगाए थे।पुलिस ने शिकायत और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आरक्षक पति चंद्रकिशोर रघुवंशी, सास प्रेमवती रघुवंशी और दो ननद के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 85, 108 और 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। मामला दर्ज होने के बाद पति और सास फरार चल रहे थे। पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी। रविवार को पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों को न्यायालय में पेश किया गया।न्यायालय में पेशी के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। मामले में दो ननद की भूमिका को लेकर भी पुलिस की जांच जारी है। पुलिस सुसाइड नोट, मायके पक्ष की शिकायत और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुसाइड नोट और मायके पक्ष की शिकायत में लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।