फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Husband, mother-in-law arrested in suicide case of constable's wife

छिंदवाड़ा: आरक्षक की पत्नी की आत्महत्या का मामला: पति और सास गिरफ्तार; कोर्ट ने दोनों को भेजा जेल

Mon, 21 Sep 2026 10:21 AM IST
छिंदवाड़ा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा Published by: छिंदवाड़ा ब्यूरो Updated Mon, 21 Sep 2026 10:21 AM IST
सार

छिंदवाड़ा में आरक्षक चंद्रकिशोर रघुवंशी की पत्नी प्रीति की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने पति और सास को गिरफ्तार किया है। सुसाइड नोट और मायके पक्ष की शिकायत के आधार पर पति, सास व दो ननद पर केस दर्ज हुआ।

 

विज्ञापन
Husband, mother-in-law arrested in suicide case of constable's wife
सिटी कोतवाली - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आरक्षक चंद्रकिशोर रघुवंशी की पत्नी प्रीति रघुवंशी की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे पति और सास को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों को रविवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मामले में पुलिस ने पति, सास और दो ननद के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

विज्ञापन


9 फरवरी को फांसी लगाकर की थी आत्महत्या
पुलिस के अनुसार प्रीति रघुवंशी ने 9 फरवरी 2026 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को प्रीति का सुसाइड नोट मिला। इसमें पति और ससुराल पक्ष की ओर से कथित मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का उल्लेख किया गया था। सुसाइड नोट सामने आने के बाद पुलिस ने परिजनों और अन्य संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए। वहीं, प्रीति के मायके पक्ष ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। परिजनों ने पति और ससुराल वालों पर प्रीति को प्रताड़ित करने और उसकी मौत के लिए जिम्मेदार होने के आरोप लगाए थे।
विज्ञापन


पढ़ें:  इंदौर पहुंचे BJYM अध्यक्ष हेमांग जोशी, बोले- गांव-गांव पहुंचकर सेवा कार्य कर रही सेवा संकल्प यात्रा
विज्ञापन
विज्ञापन


पति, सास और दो ननद के खिलाफ मामला
पुलिस ने शिकायत और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आरक्षक पति चंद्रकिशोर रघुवंशी, सास प्रेमवती रघुवंशी और दो ननद के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 85, 108 और 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। मामला दर्ज होने के बाद पति और सास फरार चल रहे थे। पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी। रविवार को पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों को न्यायालय में पेश किया गया।

कोर्ट ने दोनों को जेल भेजा
न्यायालय में पेशी के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। मामले में दो ननद की भूमिका को लेकर भी पुलिस की जांच जारी है। पुलिस सुसाइड नोट, मायके पक्ष की शिकायत और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुसाइड नोट और मायके पक्ष की शिकायत में लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed