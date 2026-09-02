कांग्रेस में हर धर्म, संत और वर्ग का सम्मान : कुशलानंद

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कलानौर। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुशलानंद वशिष्ठ ने कपिल मलिक व सहिल नारंग के साथ कलानौर क्षेत्र की संत दर्शन यात्रा की। इस दौरान उन्होंने महंत रामसुखदास, महंत ईश्वर शाह, महंत खुशहाल दास, महंत हरपाल, सन्नी बाब, कमल गुरु आदि संत-महापुरुषों के ठिकानों पर पहुंचकर क्षेत्र की सुख-शांति और भाईचारे के लिए आशीर्वाद लिया। वशिष्ठ ने कहा कि कांग्रेस सर्वधर्म समभाव और भाईचारे में विश्वास रखती है। कलानौर संतों की तपोभूमि है और पार्टी संतों, गुरुद्वारों, डेरों व आश्रमों के सम्मान और विकास के लिए हमेशा आवाज उठाती रहेगी। यात्रा के दौरान संत समाज ने युवाओं को नशे से दूर रखने, शिक्षा व खेल से जोड़ने और आपसी भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया। संवाद