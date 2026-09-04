Rohtak News: मुख्यमंत्री के नाम 7 को ज्ञापन सौंपेंगे आढ़ती
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Fri, 04 Sep 2026 09:51 PM IST
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रोहतक। हरियाणा राज्य अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक अग्रसेन धर्मशाला,सोनीपत में आयोजित हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 7 सितंबर को सभी जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत रोहतक जिला अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान हर्ष गिरधर, रोहतक अनाज मंडी प्रधान सतीश शर्मा, महम अनाज मंडी प्रधान धर्मवीर सिवाच व कलानौर अनाज मंडी प्रधान नरेश कुमार आदि भी शामिल रहे। हर्ष ने बताया कि सोमवार को लघु सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। संवाद
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