टिटौली में धीरज कुंडू की मौत: प्रेमिका स्वीटी पर हत्या का केस दर्ज , पिता बोले-पैसे के लिए बेटे को मार डाला

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धर्मबीर ने पुलिस को बताया कि एक साल पहले सुनीता उसके बेटे धीरज के संपर्क में आई। उन्होंने लिव-इन-रिलेशनशिप के कागजात भी बनवा रखे हैं। सात-आठ माह गांव में रहने के बाद 25 दिन पहले रोहतक के प्रवेश नगर में आकर रहने लगे। शनिवार रात को पुलिस से सूचना मिली कि धीरज की मौत हो गई है। धीरज घर से 1.25 लाख रुपये लेकर गया था। साथ ही उसके नाम तीन एकड़ जमीन है। इसी जमीन व पैसे के लालच में सुनीता ने उसके बेटे की गला घोंटकर या फांसी देकर हत्या की है। पुलिस ने हत्या की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस जांच में पता चला है कि सुनीता पानीपत की डाबर कॉलोनी की रहने वाली है। उसकी शादी करनाल हुई थी। पति से अनबन के कारण अलग रह रही थी। बाद में वह टिटौली निवासी धीरज के संपर्क में आ गई। स्वीटी रिल बनाकर सोशल मीडिया पर डालती है। इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्वीटी हरियाणा स्टार के नाम से पोस्ट डाली हुई हैं।