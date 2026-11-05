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Rohtak News: नशा तस्करी मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार

Thu, 05 Nov 2026 11:05 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:05 PM IST
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Another accused arrested in drug trafficking case
नारनौल। सीआईए टीम ने 24.63 ग्राम संदिग्ध एमडीएमए बरामदगी मामले में सह आरोपी बलजीत को वडोदरा से गिरफ्तार किया है। डीएसपी भारत भूषण ने बताया कि 1 नवंबर को निजामपुर थाना क्षेत्र से आरोपी देवेंद्र को एमडीएमए सहित पकड़ा गया था। रिमांड के दौरान मिली जानकारी पर 4 नवंबर को बलजीत को गिरफ्तार किया गया, जिसने नशीला पदार्थ उपलब्ध करवाने में मदद की थी। अदालत ने उसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है, जिस दौरान नशे की आपूर्ति और अन्य लोगों की भूमिका पर पूछताछ होगी।
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